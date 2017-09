Rusiyanın sualtı gəmiləri İdlibi vurdu - SON DƏQİQƏ

Rusiya Aralıq dənizində sualtı gəmilərlə İdlibi vurub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Aralıq dənizindəki Rusiya sualtı gəmiləri Suriyanın İdlib şəhərindəki müxaliflərə raket atıb.

Qeyd edək ki, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Suriya mövzusunda keçirilən danışıqların 6-cı mərhələsində Rusiya, Türkiyə və İran razılığa gəlib. Qərara görə, İdlibdə təhlükəsizliyin təminatçıları Türkiyə, Rusiya və İran olacaq.

Günay Elşadqızı \ METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.