Vergilər naziri Qaxda vətəndaşları qəbul edib

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Bu gün vergilər naziri Fazil Məmmədov Qaxda bu rayondan, eləcə də Şəki, Zaqatala və Baləkən rayonlarından olan vətəndaşlar üçün qəbul keçirib.

Bu barədə “Report”a Vergilər Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Mərkəzindən məlumat verilib.

Məlumata görə, qəbulda Vergi Məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklər, vergilərin hesablanması, ödənilməsi, əmək müqavilələrin bağlanması, vergi borcları, vergi nəzarəti tədbirləri sahəsində sahibkarların qarşılaşdıqları problemlər, əmək haqqı fondundan ödənilən icbari ödənişlər, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər, vergi orqanlarına işə qəbul, yerli (bələdiyyə) vergilərin toplanması prosesində rast gəlinən müxtəlif çətinliklər və digər məsələlərlə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılıb.

Qəbul zamanı qaldırılan problemlərin əksəriyyəti yerindəcə həll olunub, müraciətlərin bir qismi nəzarətə götürülüb, digərlərinin araşdırılması və lazımi tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.



