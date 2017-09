"AVRO-2017": Azərbaycan millisi macarlara qarşı - YENİLƏNİR

Bu gün qadın voleybolçular arasında "AVRO-2017"yə start veriləcək.

Fanat.Az xəbər verir ki, A qrupunda yer alan Faiq Qarayevin yetirmələri ilk turda Macarıstan yığması ilə görüşəcək. Qrupun digər matçı Polşa və Almaniya arasında keçiriləcək.

Azərbaycan və Gürcüstanda təşkil olunan qitənin ən nüfuzlu yarışında Faiq Qarayevin komandası bütün görüşlərini ölkəmizdə keçirəcək.

AVRO-2017

A qrupu

I tur

22 sentyabr

18.00 Macarıstan - Azərbaycan

Macarıstan: 1. Qreta Szakmari, 2. Fruşina Tot, 3. Renata Şpin, 5. Kata Czina, 8. Jujanna Talas, 9. Bernadett Dekani, 11. Nikolett Sus, 13. Lilla Villam, 14. Edina Dobi, 15. Rita Liliom, 16. Viktoriya Naqi, 17. Reka Bleyçer, 21. Kata Török.

Baş məşqçi: Alberto Salomoni.

Azərbaycan: 1. Ceyran Əliyeva, 2. Kseniya Poznyak, 5. Odina Bayramova, 6. Ayşən Abduləzimova, 7. Olena Həsənova, 8. Yelizaveta Səmədova, 9. Natalya Məmmədova, 10. Yana Kulan, 11. Yekaterina Jidkova, 12. Valeriya Məmmədova, 14. Kristina Yaqubova, 15. Aynur Kərimova, 17. Polina Rəhimova, 18. Şəfaqət Həbibova.

Baş məşqçi: Faiq Qarayev.

Hakimlər: Harald Sodya (Avstriya), Jakub Nederhoed (Hollandiya).

Bakı. Milli Gimnastika Arenası.

