Bakı-Qazax yolunda yol qəzası baş verib, iki nəfər xəsarət alıb

Şəmkir. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Şəmkir rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Bakı-Qazax avtomobil yolunun Şəmkir rayon ərasizindən keçən hissəsində "VAZ-2104" markalı avtomobillə "Mercedes" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində xəsarət alanlar Mehdiyev Asəf və Məmmədov Elnurdu. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. A.Mehdiyevin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Fakt bağlı araşdırmalara başlanılıb.



