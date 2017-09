Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin “TurAz Qartalı - 2017” birgə taktiki-uçuş təlimləri bu gün də davam edib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təlimlərdə aviasiya qüvvələrinə məxsus Mi-35, Mi-17 və Sikorski S-70 helikopterləri iştirak edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

