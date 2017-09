Türkiyədə gözlənilən iclas başladı - Baş Konsulluğunu bağlaya bilər

Ankarada hamının diqqəti gözlənilən iclasa yönəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu dəqiqələrdə Şimali İraqdakı müstəqillik referendumla bağlı tədbirlər planı Milli Təhlükəsizlik Şurası və Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilir.

Milli Təhlükəsizlik Şurasının Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə keçirilən iclası gözləniləndən 2 saat gec başlayıb. Bu iclasdan sonra Nazirlər Kabinetinin iclası keçiriləcək. Hazırda bütün diqqət iclasda hansı qərarların qəbul ediləcəyinə yönəlib. MTŞ və Nazirlər Kabinetinin qərarı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim olunacaq.

Tədbirlər planında bir çox məsələlər yer alır. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır:

* Türkiyə referenduma etiraz olaraq Ərbildə yerləşən Baş Konsulluğunu bağlaya bilər;

* Türkiyə Şimali İraqla sərhəddə olan Habur sərhəd keçid məntəqəsini bağlaya bilər;

* Türkiyə referendumdan sonra Şimali İraqdan Ceyhan limanı vasitəsi ilə Avropaya neft ixracını təmin edən boru kəmərinin işini məhdudlaşdıra bilər. Ərbildən Şırnaka çəkilməsi nəzərdə tutulan təbii qaz boru kəməri layihəsini təxirə sala bilər.

* Türkiyə İŞİD-lə mübarizədə peşmərgələrə təlim keçərək dəstək vermişdi. Bu dəstəyin tamamilə dayandırılması nəzərdə tutulur.

* Türkiyə bölgəyə ən çox sərmayə qoyan 5 ölkədən biridir. Şimali İraqda satılan malların təxminən 50 faizi Türkiyə istehsalıdır. Türkiyə bu əraziyə tətbiq etdiyi güzəştləri yenidən nəzərdən keçirə bilər.

* Türkiyə bu ərazidə yaşayan türkmanlarla hər hansı bir hücum zamanı hərbi müdaxilə variantına müraciət edə bilər.

Günay Elşadqızı \ METBUAT.AZ

