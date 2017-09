Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Kadir Topbaş vəzifəsindən istefa verib.

"Report" "Hürriyet"ə istinadən xəbər verir ki, o, qərarını bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.