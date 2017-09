İspaniya Kataloniyaya əlavə qüvvələr göndərir

İspaniya hökuməti Kataloniyaya 1 oktyabr referendumu ilə əlaqədar olaraq, bölgədə vəziyyəti müşahidə etmək üçün əlavə təhlükəsizlik qüvvələri göndərəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İspaniyanın xarici işlər naziri Xuan İqnasio Soido deyib.

O bildirib ki, hökumət konstitusiyaya uyğun olaraq Kataloniyada təhlükəsizlik qüvvələri yerləşdirəcək.

Qeyd olunur ki, polis və Mülki Qvardiya əməkdaşları ictimai yerlərdə müşahidə aparacaq və asayin qorunmasını təmin edəcəklər. Bildirilir ki, onlar 1 oktyabr müstəqillik haqqında referendum keçirilsə, təhlükəsizlik tədbirləri görəcəklər.

