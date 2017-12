PSJ-nin futbolçusu Neymar Fransa Liqasının 7-ci turunda "Monpelye" ilə oyunu buraxacaq.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən yaydığı xəbərə görə, buna səbəb braziliyalı hücumçunun yüngül zədəsinin olmasıdır. Komandanın baş məşqçisi Unai Emeri Çempionlar Liqasında "Bavariya" ilə matç öncəsi Neymarın zədəsinin daha da ciddi olmaması üçün onu oynatmamağa qərar verib.

Qeyd edək ki, "Monpelye" - PSJ görüşü sabah keçiriləcək.//Qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.