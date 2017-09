Donald Tramp - "Şimali Koreya lideri dəlidir"

ABŞ prezidenti Donald Tramp Şimali Koreya rəhbəri Kim Çen Inı dəli adlandırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə D. Tramp özünün “Twitter” səhifəsində yazıb:

“Şimali Koreyanın Kim Çen Inı aydındır ki, dəlidir. O, öz xalqının aclığına və ölümünə sakit yanaşır. Onu heç zaman qarşılaşmadığı sınaqlar gözləyir”

Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı Donald Tramp KXDR-in ABŞ və onun müttəfiqlərinə təhdid törətməkdə davam edəcəyi təqdirdə, bu ölkəni tamamilə məhv etməyə hazır olduqlarını bildirib. Cavabında isə Kim Çen In ABŞ-a qarşı tarixdə ən böyük cavab tədbirləri görəcəyini bəyan edib.



