Rusiyanın Hərbi Hava Qüvvələri Suriyada əməliyyatlara başlayandan indiyə qədər terrorçu təşkilatlara məxsus 96 mindən artıq obyekti məhv edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qırıcılar Suriya səmalarında 30 mindən çox uçuş edib. Hava zərbələri zamanı terrorçuların komanda və müdafiə məntəqələri, hazırlıq düşərgələri, silah anbarları, yanacaqdoldurma stansiyaları və digər obyektlər dağıdılıb. 50 minə qədər partlayıcı qurğu zərərsizləşdirilib.

Sübhan / METBUAT.az

