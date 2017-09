Qara dənizdə göyərtəsində mühacirlərin olduğu gəmi batıb. Türkiyə sahillərində baş verən hadisə zamanı azı 19 miqrant həyatını itirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 38 qaçqın isə son anda xilas edilib. Azı 12 miqrantın itkin düşdüyü bildirilir. Onların tapılması istiqmətində axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

Əməliyyatlara 3 helikopter və 5 gəmi cəlb edilib. Faciəyə səbəb kimi gəminin həddən artıq yüklənməsi göstərilir.

Sübhan / METBUAT.az

