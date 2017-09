40 yaşlı qadını ilan sancdı - Şəkidə

Şəkidə 40 yaşlı qadını ilan sancıb.

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından (RMX) APA-nın Şəki-Zaqatala bürosuna verilən məlumata görə, sentyabrın 22-i saat axşam saat 17 radələrində rayonun İkinci Biləcik kənd sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Məkkə Camal qızı Əmrahova ilan sancması xəsarəti ilə xəstəxanaya daxil olub.

Məlum olub ki, 40 yaşlı Məkkə Əmrahovanı yaşadığı kəndin inzibati ərazisinə məxsus əkin sahəsində işləyərkən ilan qəfildən onun sağ ayağının baldır nahiyəsindən sancıb.

Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Məkkə Əmrahovaya lazımi tibbi yardım göstərilib, ilan zəhəri əleyhinə qarşı zərdab vurulub. Məkkə Əmrahovanın vəziyyətinin orta-stabil olduğu bildirilir.

