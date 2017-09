MTŞ-nın toplantısı başa çatdı - Diqqətlər Ankaraya yönəlib

Ankarada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilən Milli Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 3 saat davam edən iclasda bölgədəki vəziyyət, Suriya münaqişəsi, terrorçu təşkilatlara qarşı mübarizə və ən əsası, İraqın şimalındakı kürd muxtariyyətinin referendum qərarı müzakirə olunub.

Toplantıda kürd regional administrasiyasına qarşı atılacaq addımlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Yaxın dəqiqələrdə iclasın nəticələri barədə açıqlama veriləcəyi gözlənilir.

