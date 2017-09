Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub.



