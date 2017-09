İtaliyanın Milan şəhərində QİÇS araşdırmalar fondunun təşkil etdiyi xeyriyyə gecəsində ulduz simalar bir araya gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, gecədə ən çox diqqət çəkən braziliyalı ulduz model Alessandro Ambriosso olub.

Gümüşü rəngli ziyafət geyimi ilə parlayan 36 yaşlı ulduzun sinə dekoltesi geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çox izləyici Alessandranın estetik əməliyyat etdirdiyinin gün kimi aydın olduğunu deyib.

Məşhur sima isə bu mövzuda verilən sualları cavablandırmayıb.

Zümrüd

