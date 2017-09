Samir Abasov: "Səhvlərinə görə cavab verəcək"

Bu gün Azəbaycan Premyer Liqasının VI turunda "Sumqayıt" səfərdə "Qarabağ"ın qonağı olub.

Fanat.Az xəbər verir ki, görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Sumqayıt təmsilçisinin baş məşqçisi Samir Abasov 1:4 hesablı məğlubiyyətə şərh verib.

"Oyunu pis başlamadıq. "Qarabağ"la oyun hər bir komanda üçün çətindi. Çalışırdıq ki, əks-hücumda yaxalayaq və ya standart zərbələrdən yararlanaq. İstəyimizə çatmışdıq. Amma sonra fərdi səhvlər özünü göstərdi. Bu da gözlənilən idi. Cavid İmamverdiyevin zədəsi ciddiyə oxşayır. Həkim müayinəsindən sonra dəqiq məlum olar. Mehdiyə hələ şans vermək istəyirəm. Çünki bilmək istəyirəm ki, Fərhaddan sonra əsas qapıçı ola bilər, ya yox. Səhvlərinə görə də cavab verəcək", deyən gənc mütəxəssis hakimlərdən danışmaq istəməyib.

Fanat.Az

