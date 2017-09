Fransanın paytaxtı Paris şəhərinin əsas tarixi abidəsi olan Eyfel qülləsini 1889-cu ildən indiyədək 300 milyon insan ziyarət edib.

Publika.az xəbər verir ki, bu münasibətlə sentyabrın 28-də Eyfel qülləsi önündə bayram tədbiri keçiriləcək.



Tədbirdə məşhur müğənnilərin çıxışı və işıq şousu gözlənilir.

