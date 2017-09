"Qarabağ" "Sumqayıt"a futbol dərsi keçdi

Azərbaycan Premyer Liqasında 6-cı tura start verilib. İlk oyun günündə bir görüş keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Sumqayıt"ı qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 4:1.

Qeyd edək ki, turun qalan oyunları həftəsonu keçiriləcək.

Azərbaycan Premyer Liqası. 6-cı tur

22 sentyabr

19:00. "Qarabağ”-"Sumqayıt” - 4:1

Qollar: Pedro Enrike, 56. Riçard Almeyda, 61-penalti ilə. Mahir Mədətov, 64; 72 - Bəxtiyar Həsənalızadə, 7

Qırmızı vərəqə: Miçel, 87

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Mübariz Haşımov, Vüqar Bayramov, Əliyar Ağayev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

Hakim-inspektor: Məhəmməd Məmmədov

Bakı. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

