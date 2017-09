Ağdaşda canavarlar örüşdə otlayan mal-qaranı parçlayıb

Ağdaş. 23 sentyabr. REPORT.AZ/ Ağdaşda canavarlar örüşdə otlayan mal-qaraya hücum edib.

"Report”un Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Aşağı Nemətabad kəndində baş verib.

Nəticədə bir neçə baş iribuynuzlu heyvan tələf olub və yaralanıb. Yırtıcı heyvanlar çoban və sakinlərin hay-küy salmasından sonra qaçıblar.

Zərər çəkmiş heyvan sahiblərindən biri kənddə müvəqqəti məskunlaşmış Ağdam rayonundan məcburi köçkün Sitarə Xəlilova olub. Canavarlar onun bir inəyini parçalayıblar, heyvanlardan bir neçəsi isə yaralanıb.



