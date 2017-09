Gəlin namizəd erməni ilə... - FOTO/VİDEO

Türkiyənin evlilik proqramlarını bir-birinə qatan azərbaycanlı gəlin namizəd bu dəfə də erməni mahnısı ilə rəqs edib.

Publika.az xəbər verir ki, Naz Mila kimi tanınan gəlin adayı özünün sosial hesabında reklam xarakterli videolar paylaşır. Belə videolardan birində erməni müğənniləri Super Sako və Armençikin “She is mine” mahnısı ilə rəqs edib.

Paylaşımların şərh bölməsini bağlayan Naz izləyicilərin tənqid hədəfindən yayınmaq istəsə də, video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Şəbəkə istifadəçiləri isə gəlin adayını olduqca sərt tənqid ediblər.

Könül Cəfərl

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.