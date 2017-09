Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu haqda Azərbaycan XİN-in rəsmi nümayəndəsi Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində bildirib.

