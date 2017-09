Azərbaycana payız gəlib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, payız fəslinin Azərbaycana gəlişi sentyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə saat 00:02-də qeydə alınıb.

Bununla da yay fəsli baş çatıb və ölkə ərazisinə payız fəsli daxil olub.

Qış fəsli isə ölkəmizə dekabrın 21-i Bakı vaxtı ilə saat 20.28-də gələcək.

Qeyd edək ki, bu il yaz fəslinin Azərbaycana gəlişi martın 20-i Bakı vaxtı ilə saat 14:28-də, yay fəslinin gəlişi isə iyunun 21-i Bakı vaxtilə saat 08:24-də qeydə alınıb.

