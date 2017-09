Azərbaycanlı müğənni oğluna məclis qurdu - FOTOLAR

Azərbaycanlı müğənni Kərim Abbasov oğlu Yusifin 1 yaşını keçirib.

Lent.az-ın məlumatına görə, paytaxt məkanlarının birində keçirilən doğum gününə şou-biznesin bir çox tanınmış simaları dəvətli olub. Bir çox maraqlı məqamlarla yadda qalan gecədə əməkdar artist Mətanət İsgəndərli, müğənnilər Xatirə İslam, Xatun Əliyreva, Ramal İsrafilov, aparıcı Mətanət Əlverdiyeva, rəqqasələr Fatimə Fətəliyeva, Renka, aktyor İslam Mehrəliyev, prodüser Rövşən Cəfərov və başqaları iştirak edib.

Ad günündən fotoları təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.