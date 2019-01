"Fənərbağça"nın əcnəbiləri Türkiyədən qaçırlar

Yerli futbol federasiyası tərəfindən çempionat və kubok oyunları təxirə salındığından, əcnəbilər icazə alaraq ölkələrinə yollanırlar. Onlardan biri də Mussa Soudur. Ailəsini tələm-tələsik Fransaya göndərən Sou ardınca özü də Parisə gedib. Sounun ailəsi onun Türkiyədə oynamasına razı deyil. Digər futbolçularda da vəziyyət eynidir. Bu də klub rəhbərliyinin işini çətinləşdirir.



Qeyd edək ki, “Fənərbağça” ötən həftəsonu “Çaykur Rizəspor”la çempionat (5:1) oyunundan sonra Rizədən Trabzona yollanarkən avtobusa silahlı hücum edilmiş və sürücü yaralanmışdı. Klub rəhbərliyi də günahkarlar həbs olunmasa və təhlükəsizlikləri təmin edilməsə, heç bir oyuna çıxmayacaqlarını bəyan edib.



Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.