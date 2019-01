Keniyanın Masai bölgəsindəki Mara çayında baş verən təbiət hadisəsini fotolentə yazmaq mümkün olub.



Lent.az-ın məlumatına görə, çaydan keçmək istəyən Zebr timsahla qarşılaşıb. Timsahın hücumuna məruz qalan zebr özünü qorumağa çalışsa da, qurtula bilməyib.

