[ 07 Aprel 2015 16:39 ]



APA-nın məlumatına görə, bu barədə bu gün MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.

A. Muxtarova bildirib ki, aprelin 1-dək 55 siyasi partiyadan yalnız 22-si illik maliyyə hesabatlarını MSK -ya təqdim edib.



