Aparıcı və müğənni Seren Serengil hamilə olması xəbərlərinə münasibət bildirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, apardığı verilişində Seren hamilə olmadığını, lakin bunun üçün müalicə aldığını söyləyib.

Qeyd edək ki, bu gün Serengil xəstəxanalardan birinin doğuş şöbəsindən çıxarkən görülüb. Xəstəxanadan Özay Bakırla eşq yaşayan Serenin 2 aylıq hamilə olduğu deyilib.

Aparıcı bundan əvvəl 3 dəfə - 9 aylıq, 1,5 aylıq və 5,5 aylıq hamilə ikən körpələrini itirib.

Milli.Az

