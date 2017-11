ÇL: "Real" da pley-off karvanına qoşuldu - BÜTÜN NƏTİCƏLƏR

Çempionlar Liqasında 5-ci tura start verilib.

Publika.az xəbər verir ki, “Beşiktaş” “Porto”ya uduzmayaraq 1-ci yerlə 1/8 finala yüksəlib. Digər vəsiqənin sahibinə isə son turda aydınlıq gələcək.

“Real” H qrupundan 1/8 finala yüksələn 2-ci komanda olub. "Kral klubu"na bunun üçün APOEL səfərindən qələbə ilə dönmək kifayət edib.

Çempionlar Liqası. Qrup mərhələsi, 5-ci tur

21 noyabr

E qrupu

“Spartak” (Rusiya) - “Maribor” (Sloveniya) - 1:1

Qollar: Ze Luis, 82 - Mesanoviç, 90+2

“Sevilya” (İspaniya) - “Liverpul” (İngiltərə) - 3:3

Qollar: Ben Yedder, 51, 60 (pen.), Pizarro, 90+2 - Firimino, 2, 30, Mane, 22

F qrupu

“Mançester Siti” (İngiltərə) - “Feyenoord” (Hollandiya) - 1:0

Qol: Sterlinq, 88

“Napoli” (İtaliya) - “Şaxtyor” (Ukrayna) - 3:0

Qollar: İnsinye, 56, Zielinski, 81, Mertens, 83

G qrupu

“Beşiktaş” (Türkiyə) - “Porto” (Portuqaliya) - 1:1

Qollar: Talişka, 41 - Felipe, 29

“Monako” (Fransa) - “Leypsiq” (Almaniya) - 1:4

Qollar: Falkao, 43 - Cemerson, 6, Verner, 9, 31, Keyta, 45+1

H qrupu

“Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - “Tottenhem” (İngiltərə) - 1:2

Qollar: Obameyanq, 31 - Keyn, 49, Son, 76

APOEL (Kipr) - “Real” (İspaniya) - 0:6

Qollar: Modriç, 23, Benzema, 39, 45+1, Naço, 41, Ronaldo, 49, 54

