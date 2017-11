Bakı. 22 noyabr. REPORT.AZ/ Abşeronun Novxanı qəsəbəsində 1 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report” xəbər verir ki, qəza 1982-ci il təvəllüdlü Xanmuradov Sədrəddin Akif oğlunun idarə etdiyi "VAZ" markalı minik avtomobilinin "Ford" markalı yük furqonuna çırpılması nəticəsində qeydə alınıb.

Nəticədə S.Xanmuradov hər iki bud sümüyünün sınığı diaqnozu ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Yaralının vəziyyəti ağırdır.













