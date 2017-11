Novxanıda avtoqәza olub. APA-nın xəbərinə görə, 1982-ci il təvəllüdlü Xanmuradov Sədrəddin Akif oğlunun idarə etdiyi "VAZ" markalı minik avtomobili "Ford" markalı yük maşını ilә toqquşub. Fordun sürücüsü әrazidәn qaçsa da, Binәqәdi RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. "Jiquli"nin sürücüsü xәsarәtlә 1 saylı xәstәxanaya yerləşdirilib.

