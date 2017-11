İraqda növbəti terror aktı törədilib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Tuz-Hurmatu şəhərində baş verib. Avtomobildə olan terrorçu-kamikadze şəhərin bazar meydanında partlayıcı qurğunu işə salıb.

Partlayış nəticəsində 32 nəfər ölüb, 75 nəfər yaralanıb.

