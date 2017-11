"Qarabağ"ın gəncləri "Çelsi"yə qarşı

"Qarabağ"ın U-19 komandası bu gün UEFA Gənclər Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Rəşad Sadıqovun yetirmələri doğma meydanda "Çelsi"dən olan həmyaşıdları ilə qarşılaşır. Ötən turda səfərdə gözlənilmədən "Atletiko"nu məğlub edən (1:0) gənc "köhlən atlar" ev oyunundan da xalla ayrılmaq istəyir. Ağdam təmsilçisinin növbəti mərhələyə adlamaq şansı da qalır.

Qrup lideri olan "Çelsi" Bakıya 3 xal ardınca gəlib. London təmsilçisi paytaxtımızdan 3 xalla ayrılmaqla, növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin etməyi planlaşdırır.

Bu komandalar arasında Londonda keçirilmiş ilk oyun "zadəganlar"ın 5:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

UEFA Gənclər Liqası, 5-ci tur

22 noyabr

C qrupu

15:00 Qarabağ - Çelsi 0:0

Baş hakim: Alper Ulusoy

Baş hakimin köməkçiləri: Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral (hamısı Türkiyə)

Dördüncü hakim: Orxan Məmmədov (Azərbaycan)

Bakı. "Azərsun Arena"

Qarabağ: 40. Məmməd Hüseynov, 3. Turan Manafov, 18. Süleyman Əhmədov, 24. Yaroslav Deda, 38. İbrahim Qədirzadə, 39. Zaur Fərzəliyev (K), 47. Əsgər Hüseynov, 51. Elçin Əsədov, 60. Pilağa Mehdiyev, 70. Misir Rüstəmov, 80. Yusif Həsənov



Ehtiyat oyunçular: 63. Əfqan Fərruxlu, 26. Rahid Ağazadə, 27. Ülvi İbrahimov, 36. Əli Əliyev, 37. Akif Hümbətzadə, 54. İbrahim Hüseynov, 72. Taleh Rzayev

Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov



Çelsi: 1. Martsin Bulka, 2. Mark Qei, 3. Jozef Kolli, 4. Etan Ampadu, 5. Koul Da Silva (K), 6. Billi Qilmor, 7. Karvi Seynt-Kler, 8. Corc Makİçran, 9. Martell Teylor-Krossdeyl, 11. Ceykob Meddoks, 12. Kollum Hadson-Odoi



Ehtiyat oyunçular: 13. Ceymi Kamminq, 14. Çarli Braun, 15. Tarik Uvakve, 16. Xuan Familio-Kastilyo, 17. Conatan Panzo, 18. Konor Qallager

Baş məşqçi: Co Eduards

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.