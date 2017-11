Bu Çempionlar Liqasında “Qarabağ” - “Çelsi” oyununu izləmək üçün Bakıya təşrif buyuran “Beşiktaş”ın baş məşqçisi Şenol Günəş hədiyyəsiz gəlməyib.

Publika.az xəbər verir ki, Şenol Güneş “Qarabağ”ın çalışdırıcısı Qurban Qurbanova “Beşiktaş”ın portuqaliyalı müdafiəçisi Pepenin formasını gətirib.

Qurban Qurbanov da ona “Qarabağ”ın formasını hədiyyə edib.

Zümrüd

