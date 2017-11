"Mash" telegram-kanalı məşhur sovet aktyoru Vladimir Etuşun öldüyü haqda məlumat yayıb.

Milli.Az virtualaz-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun həyat yoldaşı onun ölüm xəbərini təkzib edib.

Qeyd edək ki, Etuş "Qafqaz əsiri", "İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir" və başqa filmlərdə təkrarolunmaz obrazlar yaradıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.