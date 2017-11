Azərbaycanlı aktyor evlənir

Aktyor Müşviq Şahverdiyev evlənir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun toyu dekabrın 18-də baş tutacaq. Şəhər restoranlarından birində keçiriləcək toya şou-biznes nümayəndələri də dəvət olunacaq.

Qeyd edək ki, Müşviq açıqlamasında ailə qurmağa hazırlaşdığı xanımın ailə dostlarının qızı olduğunu demişdi. Gələcək həyat yoldaşı aktyordan 10 yaş kiçikdir. Xanım Ukraynada yaşayır və orada müəllimə kimi fəaliyyət göstərir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.