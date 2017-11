"PSJ" Çempionlar Liqasında yeni rekora imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransızlar bu uğura turnirin qrup mərhələsinin V turu çərkivəsində "Seltik" komandasını 7:1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olublar.

V turda rəqib qapılarından 24 qol keçirməyi bacaran Fransa klubu "Borussiya Dortmund"un rekordunu yeniləməyi bacarıb.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm "Dortmund" VI turda rəqib qapılarından 21 qol vurmuşdu

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

