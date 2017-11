Azərbaycan sərhədi yaxınlığında deputatlar arasında atışma: Ölənlər var

Dağıstanın Məhərrəmkəndə rayonunda baş verən atışma zamanı iki nəfər ölüb, daha altı nəfər isə yaralanıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə İnterfaks nəşri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, atışmada Respublikanın yüksək vəzifəli məmurlarının uşaqları iştirak ediblər. Onların adları açıqlanmır.

TASS nəşrinin məlumatına əsasən, ölənlərdən biri deputatdır. REN TV telekanalı isə bildirir ki, atəş açan şəxslərdən biri şəhər məclisinin deputatı Rafiq Yarəliyev olub.

Milli.Az

