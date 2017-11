Britaniyada populyar "The Love Island" realiti-şousunun ulduzu, model Cessika Şirs Londonun Lester-Strit səmtindəki "Vue West End"də "Daddy's Home 2" filminin premyerasına qatılıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, model qırmızı xalıdan keçərkən dekolteli, açıq-saçıq donu onu pərt edib.

C.Şirs sosial şəbəkələrdəki profillərində yarıçılpaq fotolarını paylaşması ilə də tanınır.

