Nəvəsi mərhum naziri yada saldı: "Son nəfəsimə qədər..." - FOTO

Bu gün mərhum Energetika naziri Natiq Əliyevin 70 illik yubileyidir.

Publika.az xəbər verir ki, Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevin birinci nikahından olan qızı Aliyə Əliyeva babasını sosial şəbəkədə yada salıb. Mərhum nazirlə uşaqlıq şəkillərini paylaşan Aliyə Əliyeva təsirli status yazıb:

"Baba, səni yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Çox istəyirəm ki, qaçıb səni qucaqlayım və təbrik edim. Lakin taleyin planları başqadır. Baba, səni çox sevirəm və son nəfəsimə qədər unutmayacam. Allah rəhmət eləsin".

