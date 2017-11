Selfi çəkmək istəyən qız dəhşətli şəkildə həyatını itirib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Londonda baş verib.

Əslən Yeni Zellandiyadan olan 23 yaşlı Toni Kelli yaşadığı binanın 2-ci mərtəbəsinə çıxaraq eyvanın kənarında selfi çəkmək istəyib.

Aşağıdakı mənzərəni obyektivə salmaq üçün aşağı boylanan qız ehtiyatsızlıq səbəbindən yerə düşüb. Qonşular qızı dərhal xəstəxanaya aparsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Könül Cəfərli

