Ağstafada yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Lent.az-ın FHN-nin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, rayonda həyətyanı sahəyə yığılmış 20 ton ot tayası yanıb. Yaxınlıqdakı digər ot tayası yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

