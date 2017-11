Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Rusiyanın Hava-Kosmik Qüvvələri həftə ərzində Suriyada 530-dan çox uçuş həyata keçiriblər.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü Rusiya Müdafiə Nazirliyinin "Qırmızı ulduz" qəzetində dərc olunan məlumatında bildirilir.

Hava hücumu zamanı beynəlxalq terror qruplaşmalarının 1320-dən çox obyekti məhv edilib, Suriya İŞİD tərəfindən işğal olunan ərazilərinin 98%-dən çox hissəsi azad edilib.



