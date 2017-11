İranın hərbi gəmiləri Meksika körfəzinə yollanacaq

İran yaxın zamanda hərbi gəmiləri Meksika körfəzinə göndərəcək. APA-nın “Tasnim” agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni komandanı kontr-admiral Hüseyn Xanzadə bildirib.

Yeni vəzifədə ilk mətbuat konfransı keçirən H.Xanzadə qeyd edib ki, İran gəmiləri Cənubi Amerikanın bir neçə ölkəsinə səfər edəcək, daha sonra isə “Meksika körfəzində İran bayrağını qaldıracaqlar”.

H.Xanzadə ABŞ barədə heç nə deməsə də, bəzi Qərb KİV-ləri İran gəmilərinin ABŞ sahillərinə doğru yollanacağını iddia ediblər.

Hərbi Dəniz Qüvvələrinin yeni komandanı həmçinin əlavə edib ki, İran istehsalı olan “Sipər” keşikçi raket gəmisi yaxın günlərdə ölkənin Xəzər donanmasının tərkibinə qatılacaq.

