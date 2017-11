Bunlar gündəlik həyatınızı asanlaşdıracaq - FOTOLAR

Publika.az təqdim edir:

1. Əlinizdəki xəritənin yeni olub-olmadığını dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə, ilk olaraq Cənubi Sudanın göstərildiyi yerə baxın. Cənibi Sudan 2011-ci ildə rəsmi olaraq müstəqillik qazanıb. Müstəqil dövlət olaraq göstərilməyibsə, o xəritədən istifadə etməyə dəyməz.

2. Dəsmalları yumşaldıcı ilə yuyan xanımlar, xoş ətir gətirsə də bu, dəsmalların su çəkiciliyini azaldır.

3. Avtomobilinizin yağını dəyişmək istəyirsiz, lakin qıf yoxdur? Elə isə vintaçandan istifadə edin.

4. Tualet kağızı rulonları kabellərin dolaşmaması üçün faydalı ola bilər.

5. Biri ilə mübahisə edərkən onun haqsız tərəflərinə deyil, haqlı tərəflərinə köklənin və siz qalib gələcəksiz.

6. Ayaqqabı cəmiyyət içərisində ən baxımlı geyim (aksessuar) hesab edilir. Ona görə də, onun baxımı üçün pul xərcləməkdən çəkinməyin.

7. Enerji doldurucu kabelin tez-tez sıradan çıxmasından bezmisinizsə, bu üsulu sınayın.

8. Vodolaskalarınızın üzərində kəskin sancaq, asılqan izlərindən qurtulmaq üçün mütləq bu üsulu sınayın.

9. İstifadə etdiyiniz ötürücünün uzatma kabelindən davamlı ayrılmasının qarşısını alacaq praktik üsul.

Könül

