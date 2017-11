“Honor 7X” smartfonu görənləri heyrətə gətirəcək - FOTO

Çin yeni texnologiyaları tətbiq etməkdən çəkinmir. Bu dəfə isə “Huawei” şirkətinə məxsus “Honor 7X” smartfonu görənləri heyrətə gətirib.

Publika.az xəbər verir ki, təqdim edilən yeni smartfonun əsas özəlliyi münasib qiymətə və bir sıra qabaqcıl keyfiyyətlərə malik olmasıdır.

“Honor 7X” smartfonu kiçik çərçivəli ekranla təchiz edilib. Ekranının diaqonalı 5,93 düym, təsvir ölçüsü 1080x2160 piksel təşkil edir.

“Honor 7X” smartfonu “Kirin 659” prosessoru, 4 giqabaytlıq əməli yaddaş və 64 giqabaytlıq daxili yaddaşla sahibdir. Korpusu metaldan hazırlanan smartfonun əsas kamerası 16 meqapiksellik ikiqat görüntüyə, ön kamerası isə 8 meqapikselə malikdir.

“Honor 7x” smartfonu, həmçinin barmaq izi skaneri və 3340 milliamper/saat tutumunda batareya ilə təchiz edilib. Qurğuda gözəçarpan yeganə əskiklik simsiz ödənişləri həyata keçirməyə imkan verən “NFC” modulunun olmamasıdır.

Könül Cəfərli

