Yaponiyada meteoritin düşməsinin videogörüntüləri qeydə alınıb, hadisə sakinləri qorxuya salıb. Bu barədə Trend RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir.

Qeyd olunur ki, hadisədən sonra Saytamo prefekturasının polisinə "göydə mavi işıq" haqqında zənglər gəlməyə başlayıb.

Ekspertlr hesab edir ki, bu meteor Tavrida meteorit axınının hissəsi ola bilər.

