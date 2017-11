Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycanda növbəti dəfə zəlzələ olub.

"Report" AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumatlara əsasən, yerli vaxtla saat 04:02-də Saatlı rayonu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələnin 3,2 maqnituda gücündə olduğu və hiss edilmədiyi bildirilir. Yeraltı təkanlar 58 km dərinlikdə qeydə alınıb.



