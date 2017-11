Səudiyyə şahzadələrinin “5 ulduzlu həbsxanası”ndan SON GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO

"BBC” telekanalının çəkiliş qrupu Səudiyyə Ərəbistanında həbs olunan şahzadələrin və nazirlərin saxlanıldığı “Ritz-Carlton” hotelinə daxil olub.

Publika.az xəbər verir ki, bu çəkiliş qrupu 5 ulduzlu hotelin həbsxanaya çevrilməsindən sonra hotelə daxil olan ilk media qrupu olub.

Həmin gün hotelin digər qonaqları otaqlarından çıxarılıb və çöl qapı ziyarətçilərin üzünə bağladılıb. Hoteldə çəkiliş qrupunun səs qeydi etməsinə və insanların üzlərini çəkməsinə icazə verilməyib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbsitanında 4 noyabr tarixindən etibarən, aralarında kral ailəsi üzvlərinin və nazirlərin də olduğu 200 nəfər həbs edilmişdi. Riyadın baş hakimi həbs əməliyyatlarından sonra ortaya çıxarılan vəzifədən sui-istifadə fəaliyyətlərinin dəyərinin 100 milyard dolları aşdığını bildirmişdi.



Zümrüd

