“Facebook” sosial şəbəkəsinin “Messenger” proqramı yeniliyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq “Messenger” üzərindən 4K keyfiyyətində fotolar paylaşmaq mümkün olacaq.

Funksiya hazırda ABŞ, Kanada, İngiltərə, Avstraliya, Fransa, Honkonq, Sinqapur və Cənubi Koreyada istifadə edilir. Yaxın günlərdə digər ölkələrdə də istifadəyə başlanılacaq.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

